Демоверсия FIFA 22 выйдет 15 сентября, ранний доступ откроется 22 сентября

Инстаграм киберспортивного клуба «Фейеноорд» опубликовал запись с расписанием дат релиза FIFA 22.
В частности, в ней появилась дата выхода демоверсии футбольного симулятора – 15 сентября. Согласно расписанию, подписчики EA Play получат ранний доступ к игре 22 сентября, владельцам Ultimate Edition доступ откроют 27 сентября.
EA Sports официально не анонсировала дату релиза демо FIFA 22. На момент публикации новости администрация аккаунта удалила пост.
FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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