Бразильский волейболист Соуза перед 0:3 от России: «К игре против русских отношусь более расслабленно. Вот побеждать в League of Legends – сложно»

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Игрок сборной Бразилии по волейболу Дуглас Соуза перед матчем против сборной России на Олимпиаде-2020 сравнил напряжение с играми в League of Legends.

«Бывают дни, когда очень сложно выиграть матч по League of Legends. Совсем недавно я проиграл четыре матча подряд. Мне хотелось умереть и бросить компьютер об стену.

К игре против русских я отношусь немного более расслабленно. Мы делаем это каждый день, мы лучше готовы к этому, у игры другой вайб.

А вот побеждать в League of Legends – это очень сложно», – подытожил Соуза.

28 июля сборная Бразилии уступила сборной России со счетом 0:3 (22:25, 20:25, 20:25).

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