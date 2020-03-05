Тизер сериала «Это вам не игрушки: история российского стриминга» от Sports.ru и Goose Gaming

Goose Gaming Agency представило тизер сериала «Это вам не игрушки: история российского стриминга». Авторы Sports.ru участвовали в написании сценария.

В сериале снялись Иван «Kyivstoner» Колыхалов, Андрей «Dread» Голубев, Вячеслав «Buster» Леонтьев, Владимир «Bratishkinoff» Братишкин, Арина «AhriNyan» Бердникова, Виктор «Cheatbanned» Агарок, Марк «Letw1k3» Данилов, Дмитрий «Recrent» Осинцев и другие популярные стримеры.

Первый эпизод выйдет 30 июля. Каждая из серий расскажет отдельную историю про индустрию стриминга.

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