Тизер сериала «Это вам не игрушки: история российского стриминга» от Sports.ru и Goose Gaming

Теги Андрей «Dread» Голубев Cyber.sports.ru Марк «letw1k3» Данилов сериалы стримеры Бустер Арина «AhriNyan» Бердникова Дмитрий «Recrent» Осинцев Владимир Братишкин «Это вам не игрушки: история российского стриминга» Иван «Kyivstoner» Колыхалов Виктор «Cheatbanned» Агарок Goose Gaming Agency Игры

Goose Gaming Agency представило тизер сериала «Это вам не игрушки: история российского стриминга». Авторы Sports.ru участвовали в написании сценария.

В сериале снялись Иван «Kyivstoner» Колыхалов, Андрей «Dread» Голубев, Вячеслав «Buster» Леонтьев, Владимир «Bratishkinoff» Братишкин, Арина «AhriNyan» Бердникова, Виктор «Cheatbanned» Агарок, Марк «Letw1k3» Данилов, Дмитрий «Recrent» Осинцев и другие популярные стримеры.

Первый эпизод выйдет 30 июля. Каждая из серий расскажет отдельную историю про индустрию стриминга.

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