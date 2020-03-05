Криптобиржа FTX инвестировала 210 млн долларов в TSM. Это крупнейшая партнерская сделка в истории киберспорта

Американский киберспортивный клуб TSM объявил о партнерстве с криптобиржей FTX.

Соглашение рассчитано минимум на 10 лет, в его рамках FTX инвестирует в клуб 210 млн долларов. TSM приобрела 1 млн FTT-токенов, принадлежащих FTX, и распределит их между своими сотрудниками и игроками.

В рамках сотрудничества все составы клуба, кроме ростеров по League of Legends и Valorant, были переименованы в TSM FTX. Riot Games одобрила FTX в качестве спонсора TSM, однако, по текущим правилам компании, размещение названий криптобирж на форме игроков запрещено.

На инвестированные средства TSM планирует построить новые офисы в Азии, Европе и Южной Америке, улучшить инфраструктуру клуба и скаутинг игроков, выйти на мобильные платформы, и, совместно с FTX, запустить благотворительную программу по развитию финансовой грамотности.

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