🕹Sports.ru ищет автора в раздел видеоигр

Привет! Мы ищем человека, который прокачает нашу волшебную команду видеоигровых авторов. Если ты любишь игры и хочешь про них писать – ждем тебя в дружной команде, которая покажет тебе мир тайных стикеров редакции в телеграме.

Мы ждем, что ты разбираешься в игровой индустрии, увлекаешься не только инди и готов к многозадачности (ситуации, когда вместо исследования о ленс флеерах в переиздании «Скайрима» на «Теслу» ты резко переключаешься на отработку стрима Хидео Кодзимы с Артемом Дзюбой редки, но ты должен быть готов к такому).

Взамен мы предлагаем удаленную работу с гибким графиком (занятость – 4/5 дней в неделю). Заработная плата зависит от твоего уровня, понять который нам поможет тестовое задание.

Тестовое задание

Вам нужно выполнить три задания. Два из них – тексты, для которых надо создать у нас блог (ссылка может не работать, если вы не зарегистрировались), третье – идеи, их нужно написать в сопроводительном письме вместе с небольшим рассказом о себе.

1. Рекап любого игрового видео. Выбирайте на свой вкус: это может быть и новое интервью Mrs.Marple, и ненависть Мэддисона к очередному крупному релизу, и поход Илона Маска на вечернее шоу. Примеры подобного формата:

Впервые показали безумие в Far Cry 6: музыкальный дискомет, напарник-крокодил, а из рюкзака можно пулять ракетами

«Любая игра в то время была чудом». Гоблин, Бонус и Гамовер обсуждают игры 90-х и программу «От винта!»

2. Колонка-мнение о вашем собственном игровом опыте или каком-то событии в индустрии. Fortnite – рак индустрии? Хорроры разучились пугать? Sony – главное мировое зло? Напиши о любой теме, которая будет интересна и тебе, и аудитории. Примеры колонок:

Каждой игре нужен изи-мод. Пора это признать

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3. В сопроводительном письме напишите три идеи для подборок по известным и популярным игровым франшизам : Mortal Kombat, Fallout, TES, FIFA или любой другой серии на ваш выбор. Укажите возможные заголовки и опишите структуру текста. Идеи не должны быть шаблонными – варианты вроде «5 лучших напарников в Mass Effect» или «Сильнейшие персонажи Brawl Stars» не подойдут. Сам текст писать не надо , нам важно увидеть ваше умение находить интересные темы.

Примеры подборок:

8 скрытых фич Skyrim – игра на них даже не намекнет

6 эпичных миссий GTA 5. Каждая из них достойна отдельной экранизации

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Кидайте ссылку на блог и с рассказом о себе на petuhov@sports.ru с темой «Автор, видеоигры». Дедлайн: 23:00 мск воскресенья, 6 июня.