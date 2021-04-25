🔥Sports.ru ищет SMM-редактора и новостника в раздел киберспорта и видеоигр

Привет! Мы хотим улучшить наши новости и соцсети и ищем новых людей!

SMM-редактор

Что мы ждем от человека на этой должности:

• чувство виральности. Вы первым замечаете фотки, которые потом наберут миллионы лайков, видосы, которые появятся во всех крупных медиа (не только киберспортивных и игровых), твиты, которые ретвитнут все ваши друзья

• знание киберспорта и киберспортивных мемов о спортсменах и спортивных событиях

• любовь к сторителлингу. Вы так сочно рассказываете друзьям все, что угодно, что никто не прерывает вас

• мы сами придумываем идеи картинок и видео для наших соцсетей, поэтому то, что обычно описывается словом «креативность», будет максимально уместно

• чувство юмора лучше, чем у автора этой новости

• грамотность выше, чем у всех сммщиков Sports.ru

• если вы занимаетесь дизайном и/или монтажом видео, обязательно расскажите об этом

Тестовое задание

Новостник

Вы всегда в курсе главных новостей киберспорта и гейминга, знаете, какие матчи нельзя пропускать на неделе и какие релизы больше всего ждут этой осенью. Вы регулярно читаете сабреддиты Доты, CS:GO, а также DTF, Polygon, PC Gamer, HLTV, Dexerto или хотя бы слышали эти названия. Вы без ошибок пишете по-русски и свободно читаете по-английски, понимая, что «great» очень редко стоит переводить как «великий».

Тестовое задание

Пишите – и приходите прокачиваться и прокачивать нас.