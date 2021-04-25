🔥Sports.ru ищет SMM-редактора и новостника в раздел киберспорта и видеоигр

Привет! Мы хотим улучшить наши новости и соцсети и ищем новых людей!
SMM-редактор
Что мы ждем от человека на этой должности:
• чувство виральности. Вы первым замечаете фотки, которые потом наберут миллионы лайков, видосы, которые появятся во всех крупных медиа (не только киберспортивных и игровых), твиты, которые ретвитнут все ваши друзья
• знание киберспорта и киберспортивных мемов о спортсменах и спортивных событиях
• любовь к сторителлингу. Вы так сочно рассказываете друзьям все, что угодно, что никто не прерывает вас
• мы сами придумываем идеи картинок и видео для наших соцсетей, поэтому то, что обычно описывается словом «креативность», будет максимально уместно
• чувство юмора лучше, чем у автора этой новости
• грамотность выше, чем у всех сммщиков Sports.ru
• если вы занимаетесь дизайном и/или монтажом видео, обязательно расскажите об этом
Новостник
Вы всегда в курсе главных новостей киберспорта и гейминга, знаете, какие матчи нельзя пропускать на неделе и какие релизы больше всего ждут этой осенью. Вы регулярно читаете сабреддиты Доты, CS:GO, а также DTF, Polygon, PC Gamer, HLTV, Dexerto или хотя бы слышали эти названия. Вы без ошибок пишете по-русски и свободно читаете по-английски, понимая, что «great» очень редко стоит переводить как «великий».
Пишите – и приходите прокачиваться и прокачивать нас.
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