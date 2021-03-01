Комментатор «Формулы-1» Попов о виртуальных гонках: «Симрейсинг – это не автоспорт. Автоспорт – это когда ты в машине, на реальной трассе»

Российский комментатор «Формулы-1» Алексей Попов поделился отношением к симрейсингу – виртуальным соревнованиям в гоночных симуляторах.

«Симрейсинг — это не автоспорт. И я только рад за олимпийцев, раньше сам играл, но давно, когда только начинали появляться рули, педали, это были достаточно старые игры, в районе 2000-го.

Я не против, но это не автоспорт. Автоспорт – это когда ты в машине, на реальной трассе, а это игра. Да, она может быть сложной, люди могут быть киберспортсменами, некоторые профессионалами, занимаются с утра до вечера, свои секреты мастерства, вот это все, но это не автоспорт. Это может быть спорт, но не автоспорт», – считает Попов.

22 апреля Международный олимпийский комитет сообщил о создании Олимпийской виртуальной серии. В ее рамках МОК совместно с Международной автомобильной федерацией (FIA) проведет соревнование по гоночному симулятору Gran Turismo.

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