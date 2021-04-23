Sports.ru ищет автора по «Героям 3»

Мы ищем автора, который разбирается в третьих «Героях», а главное – любит их. Хорошо знать профессиональную сцену необязательно, но нужно быть готовым в нее погрузиться.

Тестовое задание

Если вам интересна эта работа, создайте у нас блог (ссылка может не работать, если вы не зарегистрировались) и напишите пост в одном из двух форматов на выбор:

1. Подборка или совет. Примеры:

Самые сильные герои в Heroes of Might and Magic 3. Имбовый – только один

Самые мерзкие нейтральные юниты в Героях 3

2. Экскурс в историю игры и/или в современных киберспортивных «Героев». Примеры:

Некрополис – самый имбовый замок в истории «Героев 3». Его нерфили много раз, но он все еще топ

В третьих «Героев» теперь играют как в детстве: одним героем и строят Капитолий



* * *

После этого кидайте ссылку на блог и небольшой рассказ о себе на romanov@sports.ru с темой «Автор, Герои 3». Дедлайн: 23:00 мск воскресенья, 2 мая.