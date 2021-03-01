Sony поднимет цены на PS5 в России с 1 апреля

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Sony повысит рекомендуемую цену на консоль PlayStation 5 в России.

С 1 апреля стоимость консолей вырастет на 3 тысячи рублей – до 49990₽ (вместо 46990₽) за версию с дисководом и до 40990₽ (вместо 37990₽) за версию без дисковода. Цену поднимут из-за изменений курса валют рубля к доллару.

В феврале Sony призналась, что производство PS5 остается на низком уровне из-за нехватки полупроводников и других компонентов. В России консоли все еще нет в свободной продаже.

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Assassin’s Creed 4: Black Flag
Единство
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Assassin's Creed: Unity
Синдикат
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