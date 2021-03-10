Канал баскетболиста Майерса Ленарда разблокировали на Твитче спустя неделю

Теги Майами Майерс Ленард Twitch Fortnite Faze Clan Call of Duty: Warzone Игры

Платформа Twitch разблокировала канал игрока «Майами Хит» Майерса Ленарда через неделю после бана.

10 марта канал баскетболиста был заблокирован за использование антисемитского оскорбления в сторону противника. Киберспортивный клуб Faze Clan заявил, что прекращает сотрудничество с игроком, но на текущий момент Ленард остается инвестором команды. По словам генерального директора Faze, процесс разрыва отношений с такими инвесторами, как Майерс, чрезвычайно сложный.

Баскетбольный клуб «Майами Хит» также отстранил игрока на неопределенный срок. Сам Ленард признал свою вину и заявил, что сожалеет о сказанном.

Майерс стал инвестором Faze Clan в 2019 году. Во время пандемии игрок часто проводил трансляции на платформе Twitch по Call of Duty: Warzone и Fortnite.

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