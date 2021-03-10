Канал баскетболиста Майерса Ленарда разблокировали на Твитче спустя неделю

Платформа Twitch разблокировала канал игрока «Майами Хит» Майерса Ленарда через неделю после бана.

10 марта канал баскетболиста был заблокирован за использование антисемитского оскорбления в сторону противника. Киберспортивный клуб Faze Clan заявил, что прекращает сотрудничество с игроком, но на текущий момент Ленард остается инвестором команды. По словам генерального директора Faze, процесс разрыва отношений с такими инвесторами, как Майерс, чрезвычайно сложный.

Баскетбольный клуб «Майами Хит» также отстранил игрока на неопределенный срок. Сам Ленард признал свою вину и заявил, что сожалеет о сказанном.

Майерс стал инвестором Faze Clan в 2019 году. Во время пандемии игрок часто проводил трансляции на платформе Twitch по Call of Duty: Warzone и Fortnite.

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