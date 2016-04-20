Василий Уткин и Дмитрий Шнякин стали голосами FIFA Online 4

Теги Василий Уткин Дмитрий Шнякин EA Sports FIFA Online 4 Игры

Футбольные комментаторы Василий Уткин и Дмитрий Шнякин стали голосами FIFA Online 4.

Для Василия Уткина это не первый опыт озвучивания футбольного симулятора – комментатор был голосом серии игр FIFA с 2007 по 2012 год. Для Дмитрия Шнякина подобная работа станет дебютной в профессиональной карьере.

FIFA Online — бесплатный футбольный симулятор от EA Sports, который ранее выходил только на азиатском рынке. Выход четвертой части состоялся 17 мая 2018 года. В конце февраля стало известно о выходе игры на международный рынок, в то числе и в России.

FIFA Online 4 – бесплатный футсим наконец-то добрался до СНГ

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