Роналду, Рэшфорд и Бернарду Силва вошли в команду недели FIFA 21

EA Sports объявила состав команды двадцать второй недели FIFA 21.
В основной ростер с рейтингом 95 попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший два гола в ворота «Кротоне» в матче Серии А. Компанию португальцу составили Маркус Рэшфорд (89) из «Манчестер Юнайтед» и Бернарду Силва (89) из «Манчестер Сити».
Основной состав команды недели FIFA 21:
- Самир Ханданович («Интер») – 90
- Лукас Васкес («Реал Мадрид») – 85
- Майкл Кин («Эвертон») – 84
- Кристиан Ромеро («Аталанта») – 84
- Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 89
- Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 89
- Луис Альберто («Лацио») – 87
- Родриго де Пауль («Удинезе») – 84
- Криштиану Роналду («Ювентус») – 95
- Себастьян Алле («Аякс») – 84
- Александер Исак («Реал Сосьедад») – 82
Когда-то в FIFA были гениальные серебряные карточки: молодой Дибала, Майкон (не тот) за 2 млн, клон Роберто Карлоса
Разобрали игру пацана, который выиграл 535 матчей подряд в Викенд Лиге FIFA. Состав убойный, но решают не только карточки
Комментарии