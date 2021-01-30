Роналду, Рэшфорд и Бернарду Силва вошли в команду недели FIFA 21

EA Sports объявила состав команды двадцать второй недели FIFA 21.

В основной ростер с рейтингом 95 попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший два гола в ворота «Кротоне» в матче Серии А. Компанию португальцу составили Маркус Рэшфорд (89) из «Манчестер Юнайтед» и Бернарду Силва (89) из «Манчестер Сити».

Основной состав команды недели FIFA 21:

Самир Ханданович («Интер») – 90

Лукас Васкес («Реал Мадрид») – 85

Майкл Кин («Эвертон») – 84

Кристиан Ромеро («Аталанта») – 84

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 89

Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 89

Луис Альберто («Лацио») – 87

Родриго де Пауль («Удинезе») – 84

Криштиану Роналду («Ювентус») – 95

Себастьян Алле («Аякс») – 84

Александер Исак («Реал Сосьедад») – 82

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