Роналду, Рэшфорд и Бернарду Силва вошли в команду недели FIFA 21

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EA Sports объявила состав команды двадцать второй недели FIFA 21.

В основной ростер с рейтингом 95 попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший два гола в ворота «Кротоне» в матче Серии А. Компанию португальцу составили Маркус Рэшфорд (89) из «Манчестер Юнайтед» и Бернарду Силва (89) из «Манчестер Сити».

Основной состав команды недели FIFA 21:

  • Самир Ханданович («Интер») – 90
  • Лукас Васкес («Реал Мадрид») – 85
  • Майкл Кин («Эвертон») – 84
  • Кристиан Ромеро («Аталанта») – 84
  • Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 89
  • Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 89
  • Луис Альберто («Лацио») – 87
  • Родриго де Пауль («Удинезе») – 84
  • Криштиану Роналду («Ювентус») – 95
  • Себастьян Алле («Аякс») – 84
  • Александер Исак («Реал Сосьедад») – 82

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