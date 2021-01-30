«Локомотив» стал первым российским клубом, получившим цифровую форму в FIFA 21

Футбольный клуб «Локомотив» совместно с adidas разработали игровую digital-форму команды для FIFA 21.

Комплект эксклюзивно появится в режиме FIFA Ultimate Team c 24 февраля. Игроки смогут получить форму при выполнении определенных условий в режиме «Испытания подбора команды».

«За основу мы взяли один из символов «Локомотива» – поезд, несущийся по рельсам, который стал главным элементом дизайна, расположенным на груди и выполненным в формате трайбла. Мы решили переосмыслить классическую красно-зеленую цветовую гамму, сделать уникальный градиент, придающий форме футуристичный образ. Мы также вдохновлялись нашими предыдущими проектами по апсайклингу и кастомайзингу игровых форм – эксперименты на этом поле со спортивным дизайном помогли нам сформировать свое видение digital-формы», – заявил дизайнер экипировки и фанат клуба Стас Фальков.

По случаю запуска digital-формы, «Локомотив» и EA SPORTS подготовили специальную активацию для болельщиков в приложении adidas. Пользователи Creators Club смогут принять участие в розыгрыше – для этого надо зарегистрироваться в приложении в период с 24 февраля по 12 марта и получить возможность сыграть с профессиональными футболистами и киберспортсменами «Локомотив» в FIFA 21.

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