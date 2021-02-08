15-летний фифер, выигравший 535 матчей подряд в Weekend League, прервал беспроигрышную серию

15-летний датчанин Андерс Вейрганг закончил свою беспроигрышную серию в режиме Weekend League в FIFA 21.

Вейрганг проиграл первый матч после винстрика в 535 игр – это абсолютный рекорд по количеству побед в WL (прошлый рекорд – 297-0). Киберспортсмен продержался без поражений 17 недель подряд.

Вейрганг представляет киберспортивное подразделение «РБ Лейпциг», однако не может участвовать в официальных турнирах до того, как ему исполнится 16 лет. На данный момент у датчанина 560 тысяч фолловеров на Twitch и 85 тысяч подписчиков в твиттере.

Weekend League – турнир, который проводится каждую неделю. В нем игроки борются за за крупные награды – дорогие паки, монеты и очки FUT. Всего нужно сыграть 30 матчей в промежутке между пятницей и воскресеньем.

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