Вратарь «Ростова» Песьяков смотрит стримы по третьим «Героям». Он закинул стримеру 25 тысяч рублей

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков оказался фанатом Heroes of Might and Magic 3.

В ночь на 25 января Песьяков смотрел стрим популярного стримера с ником Voodoosh (107 тысяч фолловеров на Twitch), общался в чате и кидал стримеру крупные донаты.

«Еще раз тут [донат на] 25 тысяч, так же от господ футболистов из «Ростова». «Мы в Испании на 25 дней, вешайся хоть. Спасаюсь твоими нарезками. Так что предложение: скатай с кем-нибудь Bo3 (матч до 2 побед – Sports.ru) за бабки, я спонсирую естественно», – озвучил донат Песьякова стример.

«Спасибо за денежку колоссальную», – поблагодарил футболиста Voodoosh.

Песьяков сделал еще несколько донатов по 10 тысяч рублей.

Интервью Песьякова: оттачивает прыжок Тер Стегена, вспоминает курсы Карпина по игре ногами, оказался в «Спартаке» вместо Чепчугова

Марк Цукерберг обожает Civilization. Играл в нее, когда его приняли в Гарвард, смотрит стримы и комментирует новости

Аморальные поступки из серии Fallout – чересчур даже для отыгрыша злодея