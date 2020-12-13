Евгения Медведева снялась в трейлере китайской мобильной игры

Китайская организация по производству мобильных видеоигр miHoYo опубликовала новый трейлер экшн-игры Honkai Impact 3rd. В ролике двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева танцует на льду в образе персонажа Дюрандаль

«Я с детства люблю аниме, и выступать в роли легендарной валькирии в рамках рождественской кампании – большое удовольствие. Дюрандаль – очень вдохновляющий персонаж, несмотря на свою хрупкость, она сильная и смелая девушка, готовая на все ради победы», – прокомментировала Медведева сотрудничество с miHoYo.

Фигуристка объявила о сотрудничестве с китайский разработчиком 11 декабря, на следующий день создатели Honkai Impact 3rd опубликовали фото Медведевой в образе валькирии.

Honkai Impact 3rd – бесплатная мобильная ролевая игра от компании miHoYo, в которой игрок управляет командой из 3 персонажей, валькирий, в битвах против бесчисленных врагов. Игра вышла в 2016 году, сейчас она также доступна и на ПК.

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