Фигуристка Евгения Медведева снялась в образе валькирии из мобильной игры от создателей Genshin Impact

Фигуристка Евгения Медведева объявила о сотрудничестве с компанией miHoYo, создавшей Genshin Impact и Honkai Impact 3rd.

«Рада анонсировать сотрудничество с крупнейшей компанией по производству видеоигр miHoYo, в рамках которого я сыграла главную героиню, бесстрашную валькирию S-ранга Дюрандаль [Dea Anchora] для рождественской кампании игры Honkai Impact 3rd.

Honkai Impact 3rd – трехмерная ролевая мобильная игра, в которой игрок управляет командой из 3 персонажей, валькирий, в битвах против бесчисленных врагов.

Выступать в роли Дюрандаль, сильной, смелой и вдохновляющей воительницы, было большим удовольствием для меня.

Мы подготовили много интересного, следите за новостями!» – заявила Медведева в инстаграме.

Разработчики также опубликовали новые фотографии Медведевой в костюме Дюрандаль – спортсменка снялась для презентации нового скина для персонажа из зимней коллекции.

Honkai Impact 3rd – бесплатная мобильная ролевая игра, которая вышла в 2016 году. Доступна также на ПК.

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