The Last of Us Part II – лучшая игра 2020 года. Она получила 7 наград на The Game Awards – это рекорд

The Last of Us Part II, игра студии Naughty Dog, стала лучшей игрой 2020 года.

Сюжет The Last of Us Part II рассказывает историю повзрослевшей Элли, девушки с иммунитетом от заражения в заполненном зомби постапокалиптическом мире, после событий первой игры.

На церемонии The Game Awards The Last of Us Part II получила 7 наград: лучшая игра, лучшая режиссура, лучшее игровое повествование, лучшее звуковое оформление, лучшая актерская игра (Лора Бэйли за роль Эбби), лучший приключенческий экшен, лучшие инновации в сфере доступности для игроков с ограничениями.

Ранее ни одной игре не удавалось получить больше 4 наград. Максимума добились Disco Elysium (2019), Red Dead Redemption 2 (2018) и Overwatch (2016).

Рекордсменом премии Spike Video Game Awards, предшественницы The Game Awards, была The Elder Scrolls IV: Oblivion, собравшая в 2006 году 5 наград: лучшая игра, лучшая мужская главная роль (Патрик Стюарт), лучший оригинальный саундтрек, самая вызывающая привыкание игра, лучшая RPG. Red Dead Redemption в 2010 году получила 4 награды.

Spike Video Game Awards вручается с 2003 года. В 2014 году ей на смену пришла The Game Awards.

Джоэл не обманул Элли. Ее жертва не спасла бы человечество в The Last of Us

Обзор The Last of Us 2. Эта игра – причина простить 2020 год

Забирай самый полезный мерч по киберпанку