Количество предзаказов Cyberpunk 2077 составило 8 млн копий – игра заработала более 500 млн долларов еще до релиза

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CD Projekt RED назвала точное число предзаказанных копий Cyberpunk 2077

Так, количество предзаказов составило 8 млн копий – это более 500 млн долларов дохода еще до релиза игры. Ранее CD Projekt RED называла предзаказы Cyberpunk 2077 рекордными для компании. 

CDPR проведет встречу с инвесторами в начале 2021 года, на которой поделится своими планами на ближайшее будущее игры – в частности, расскажет подробности о мультиплеере Cyberpunk 2077.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на ПК, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One и Google Stadia. После релиза пиковый онлайн игры составил более миллиона игроков. Цена игры в Steam и GOG – 1999 рублей, в PlayStation Store – 3999 рублей.

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