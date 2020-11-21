Златан Ибрагимович: «Кто дал EA Sports разрешение на использование моих имени и образа?»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия ФИФА FIFPro EA Sports FIFA 21 Игры

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович раскритиковал разработчиков FIFA 21.

«Кто дал EA Sports разрешение на использование моих имени и образа? FIFPro [Sports.ru: Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов]? Не знал, что я член FIFPro, и если да, то меня добавили туда без моего ведома каким-то странным образом. И определенно я никогда не позволял ФИФА или FIFPro зарабатывать деньги, используя меня.

Все эти годы кто-то получает прибыль благодаря моим имени и образу без каких-либо соглашений. Время для расследования», – заявил спортсмен в твиттере.

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