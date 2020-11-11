Разработчики Football Manager 2021 из студии Sports Interactive раскрыли планы того, как пандемия коронавируса будет изображена в игре.

Из-за COVID-19 у клубов будут меньшие трансферные бюджеты, и, хотя цены на вундеркиндов и звездных игроков сохранятся, клубы будут гораздо чаще принимать предложения об аренде с последующей покупкой, а цены на игроков среднего уровня опустятся. Со временем, когда у клубов снова появятся деньги в игре, система вернется к обычному виду.

Болельщики будут присутствовать на стадионах с самого начала сезона, а во многих лигах будут изменены календари – так, например, МЛС начнется только со следующего сезона, а не с предыдущего, как в прошлых версиях FM.

Изменены будут и даты трансферных окон, но они также вернутся к стандартным датам со временем.

Футболисты в игре не смогут заразиться коронавирусом.

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