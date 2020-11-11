В FM 21 футболисты не смогут заразиться коронавирусом, но он повлияет на другие механики игры

Теги SEGA Sports Interactive Симуляторы Спортивные коронавирус Football Manager 2021 Игры

Разработчики Football Manager 2021 из студии Sports Interactive раскрыли планы того, как пандемия коронавируса будет изображена в игре.

Из-за COVID-19 у клубов будут меньшие трансферные бюджеты, и, хотя цены на вундеркиндов и звездных игроков сохранятся, клубы будут гораздо чаще принимать предложения об аренде с последующей покупкой, а цены на игроков среднего уровня опустятся. Со временем, когда у клубов снова появятся деньги в игре, система вернется к обычному виду.

Болельщики будут присутствовать на стадионах с самого начала сезона, а во многих лигах будут изменены календари – так, например, МЛС начнется только со следующего сезона, а не с предыдущего, как в прошлых версиях FM.

Изменены будут и даты трансферных окон, но они также вернутся к стандартным датам со временем.

Футболисты в игре не смогут заразиться коронавирусом.

Молодой Златан в видеоиграх: в FIFA 2002 у него чужое лицо, а менеджер считал, что это игрок уровня Алтынтопа

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья