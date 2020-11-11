Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро опубликовал видео с распаковкой PS5.

Футболист показал саму консоль и контроллер DualSense. На видео Агуэро выглядит довольным новой консолью, хотя несколько дней во время трансляции на Twitch он сравнивал PS5 с iPhone 12, сказав, что PS5 «лишь немного лучше, чем PS4».

PlayStation 5 вышла 12 ноября в США, Мексике, Японии и ряде других стран. В России и остальном мире PS5 выйдет 19 ноября.

Ранее Агуэро основал собственную киберспортивную организацию.

Агуэро – фанат FIFA и GTA Online. Много и эмоционально стримит: психует, кидается геймпадом