Серхио Агуэро опубликовал видео с распаковкой PS5

Теги Манчестер Сити Серхио Агуэро PlayStation 5 Видео Игры

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро опубликовал видео с распаковкой PS5.

Футболист показал саму консоль и контроллер DualSense. На видео Агуэро выглядит довольным новой консолью, хотя несколько дней во время трансляции на Twitch он сравнивал PS5 с iPhone 12, сказав, что PS5 «лишь немного лучше, чем PS4».

PlayStation 5 вышла 12 ноября в США, Мексике, Японии и ряде других стран. В России и остальном мире PS5 выйдет 19 ноября.

Ранее Агуэро основал собственную киберспортивную организацию.

Агуэро – фанат FIFA и GTA Online. Много и эмоционально стримит: психует, кидается геймпадом

 
 
 
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Публикация от Игры на Sports.ru (@games_sportsru)

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