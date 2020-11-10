В FIFA 21 можно будет сыграть за Дуа Липу, Хэмилтона и Янниса

В файлах FIFA 21 нашли новые игровые модели других знаменитостей. Их изображения попали на видео на канале NonoLoko10 на YouTube.

В игре появятся певица Дуа Липа, один из лучших гонщиков в истории «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, баскетболисты Джоэль Эмбиид и Яннис Адетокумпо, звезда футволлея Наталья Гитлер и другие звезды шоу-бизнеса.

Вероятно, за новых персонажей можно будет сыграть в режиме уличного футбола Volta. В сентябре в этом режиме уже появились диджей Diplo и боксер Энтони Джошуа.

Ранее Electronic Arts добавила в FIFA 21 функцию Playtime. Она позволит геймерам и их родителям ограничивать время, число матчей и купленных в игре наборов игроков.

FIFA 21 или PES 21 – что лучше? Сравнили графику, геймплей и все остальное

Вундеркинды FIFA 21: Винисиус перспективнее Трента и Холанда, а Умяров будет круче Головина