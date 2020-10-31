Игры для консолей заработали в России 114 млн долларов в январе-июне. Fortnite – лидер по доходу среди бесплатных, FIFA 20 – среди платных

Wargaming и Superdata опубликовали исследование рынка видеоигр в России в первом полугодии 2020 года.
По данным Superdata, объем российского рынка видеоигр за первое полугодие 2020 составил более 1,145 млрд долларов. Рост составил 21% в сравнении с первым полугодием 2019 года.
Консольные игры занимают 10% рынка и заработали примерно 114 млн долларов за полугодие.
Самые прибыльные бесплатные игры на консоли в России в первом полугодии 2020-го
2. Apex Legends
3. Destiny 2
4. World of Tanks Console
5. Warframe
6. Warface
7. Brawlhalla
8. Crossout
9. War Thunder
10. Neverwinter
Самые прибыльные платные игры на консоли в России в первом полугодии 2020-го
1. FIFA 20
3. DOOM Eternal
5. Borderlands 3
6. NBA 2K20
7. Star Wars Jedi: Fallen Order
8. Animal Crossing: New Horizons
9. Dragon Ball Z: Kakarot
World of Tanks – самая прибыльная F2P-игра на PC в России в январе-июне, CS:GO – 2-я, Dota 2 – 6-я. Лидер среди платных – Borderlands 3
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