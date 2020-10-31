Игры для консолей заработали в России 114 млн долларов в январе-июне. Fortnite – лидер по доходу среди бесплатных, FIFA 20 – среди платных

Wargaming и Superdata опубликовали исследование рынка видеоигр в России в первом полугодии 2020 года.

По данным Superdata, объем российского рынка видеоигр за первое полугодие 2020 составил более 1,145 млрд долларов. Рост составил 21% в сравнении с первым полугодием 2019 года.

Консольные игры занимают 10% рынка и заработали примерно 114 млн долларов за полугодие.

Самые прибыльные бесплатные игры на консоли в России в первом полугодии 2020-го

1. Fortnite: Battle Royale

2.

3. Destiny 2

4. World of Tanks Console

5. Warframe

6. Warface

7. Brawlhalla

8. Crossout

9.

10. Neverwinter

Самые прибыльные платные игры на консоли в России в первом полугодии 2020-го

1. FIFA 20

2.

3. DOOM Eternal

4. The Last of Us Part II

5. Borderlands 3

6. NBA 2K20

7. Star Wars Jedi: Fallen Order

8. Animal Crossing: New Horizons

9. Dragon Ball Z: Kakarot

10.

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