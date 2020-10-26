Николай Дроздов провел экскурсию по миру World of Warcraft: Shadowlands

Blizzard Entertainment опубликовала ролик с участием доктора биологических наук, профессора географического факультета МГУ и ведущего телепрограммы «В мире животных» Николая Дроздова.

В видео Николай Дроздов провел экскурсию по Темным Землям в многопользовательской онлайн-игре World of Warcraft и рассказал о богатом животном мире игры и новых локациях Shadowlands.

Дополнение World Of Warcraft: Shadowlands выйдет 24 ноября в 2:00 по московскому времени. 10 ноября в игре начнется особый ивент, а 8 декабря запустят первый рейд и сезон Shadowlands.

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