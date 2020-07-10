В Нидерландах лутбоксы в FIFA признали азартными играми. Если EA не уберет их из игры, ее оштрафуют

Нидерландский регулятор посчитал лутбоксы в играх FIFA незаконной формой азартных игр, так как карточки можно перепродать за монеты, доступные на сторонних сайтах.

Суд назначил EA и подразделению EA Swiss Sarl штрафы в 250 тысяч евро в неделю. Если компания проигнорирует требования, сумма увеличится до 5 млн евро в неделю.

Electronic Arts обратилась в суд. Компания заявляет, что лутбоксы – не азартная игра, так как они являются неотъемлемой частью FIFA, а их содержимое не может быть конвертировано в реальные деньги. В четверг возражения EA отклонили.

В течение трех недель компания должна убрать лутбоксы из FIFA. EA в ответ подаст апелляцию.

Ранее EA убрала рекламу FUT из магазинов игрушек в Великобритании. В августе в Калифорнии на EA подали в суд из-за лутбоксов в FIFA и Madden.

В 2018-м Valve из-за требований властей Нидерландов пришлось изменить механику открытия сундуков и кейсов в Dota 2 и CS:GO.

Valve дала возможность узнать содержимое кейсов в CS:GO. Но есть нюанс

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