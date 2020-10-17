Cyberpunk 2077 снова перенесли. Теперь – на 10 декабря

CD Projekt RED сообщила об очередном переносе релиза Cyberpunk 2077. Игра выйдет 10 декабря вместо 19 ноября.

Студия извинилась за перенос. Изменение даты выхода игры связано с отгрузкой версий для консолей нынешнего поколения, консолей следующего поколения и ПК – разработчикам приходится тестировать и подготавливать сразу 9 версий игры, работая из дома.

«Мы понимаем, что кажется нереалистичным, когда кто-то говорит, что 21 день как-то повлияет на разработку такой огромной и сложной игры, но это правда», – говорится в анонсе студии.

Cyberpunk 2077 ушла в печать 5 октября.

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