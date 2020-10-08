В FIFA 21 у Гильерме появилась лысина. Вратаря это возмутило

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России по футболу Гильерме обнаружил лысину, которая появилась у его модельки в FIFA 21.

«Что за хрень, EA Sports???🤷🏻‍♂️😡 Понятно, что через пару лет так и будет, 🤨 но еще рановато!!», – возмутился Гильерме в инстаграме.

Вратаря поддержала и пресс-служба «Локомотива» – клуб опубликовал шуточный твит: «Эй, EA Sports, надо поговорить 🤔».

Гильерме на данный момент 34 года. Вратарь выступает за «Локомотив» с 2007 года, а с 2016-го является игроком сборной России.

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