FIFA 21 вышла на PS4, Xbox One и PC

9 октября состоялся полноценный релиз FIFA 21 на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Стандартное издание FIFA 21 на PC стоит 3499 ₽, версия для PS4 обойдется в 4899 ₽, для Xbox One – в 59,99$.

Обладатели предзаказов изданий Ultimate или Champions могли играть с 6 октября.

Подписчики EA Access и Origin Access получили доступ к пробной версии «Играйте в числе первых» 1 октября.

Позже появятся версии для PlayStation 5 и Xbox Series X.

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