Оценка FIFA 21 на Metacritic – 73/100. Это худший балл для серии за последние 10 лет

Появились первые оценки FIFA 21 на PS4, Xbox One и PC.

Версия симулятора для PS4 получила 73 балла из 100 на Metacritic на основе 23 мнений от критиков. Это самая низкая оценка FIFA за последние 10 лет.

Оценки игр серии FIFA на Metacritic

• FIFA 21 – 73/100

• FIFA 20 – 79/100

• FIFA 19 – 83/100

• FIFA 18 – 84/100

• FIFA 17 – 85/100

• FIFA 16 – 82/100

• FIFA 15 – 82/100

• FIFA 14 – 87/100

• FIFA 13 – 90/100

• FIFA 12 – 90/100

• FIFA 11 – 88/100.

Оценка FIFA 21 на Xbox One немного выше – 77/100 на основе семи обзоров. На PC у игры всего три рецензии.

Журналисты отметили, что FIFA 21 не особо изменилась по сравнению с предыдущими играми серии. Некоторые критики назвали FIFA 21 скорее «обновлением», нежели полноценной новой частью.

Полный релиз FIFA 21 от EA Sports состоится 9 октября. Футбольный симулятор также появится на PS5 и Xbox Series X – разработчики еще не показывали, как будет выглядеть игра на некстген-консолях.

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Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)