Куртуа – лучший футболист «Реала» в FIFA 21. Азар на пятом месте, Жуниор – 15-й

EA Sports назвала рейтинги игроков «Реала» в FIFA 21.
Положение футболистов в списке зависит от суммы характеристик.
FIFA 21 выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Обладатели предзаказа особых изданий FIFA 21 – Ultimate и Champions – смогут поиграть уже 6 октября.
Позже FIFA 21 выпустят для PlayStation 5 и Xbox Series X
Рейтинг игроков «Реала»
1. Тибо Куртуа – 89
2. Карим Бензема – 89
3. Серхио Рамос – 89
4. Каземиро – 89
5. Эден Азар – 88
6. Тони Кроос – 88
7. Лука Модрич – 87
8. Рафаэль Варан – 86
9. Даниэль Карвахаль – 86
10. Иско – 84
11. Марсело – 83
12. Федерико Вальверде – 83
13. Ферлан Менди – 83
14. Марко Асенсио – 82
15. Винисиус Жуниор – 80
16. Лукас Васкес – 80
17. Лука Йович – 80
18. Родриго – 79
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