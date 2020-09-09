Куртуа – лучший футболист «Реала» в FIFA 21. Азар на пятом месте, Жуниор – 15-й

EA Sports назвала рейтинги игроков «Реала» в FIFA 21.

Положение футболистов в списке зависит от суммы характеристик.

FIFA 21 выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Обладатели предзаказа особых изданий FIFA 21 – Ultimate и Champions – смогут поиграть уже 6 октября.

Позже FIFA 21 выпустят для PlayStation 5 и Xbox Series X

Рейтинг игроков «Реала»

1. Тибо Куртуа – 89

2. Карим Бензема – 89

3. Серхио Рамос – 89

4. Каземиро – 89

5. Эден Азар – 88

6. Тони Кроос – 88

7. Лука Модрич – 87

8. Рафаэль Варан – 86

9. Даниэль Карвахаль – 86

10. Иско – 84

11. Марсело – 83

12. Федерико Вальверде – 83

13. Ферлан Менди – 83

14. Марко Асенсио – 82

15. Винисиус Жуниор – 80

16. Лукас Васкес – 80

17. Лука Йович – 80

18. Родриго – 79

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