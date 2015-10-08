Артемий Панарин: «Сейчас иногда поигрываю в старый Counter-Strike»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, чем он и его команда занимаются в свободное время от матчей и тренировок.

– Что делаете после тренировок?

– Сидим в отеле. Но сейчас же не 1995 год на дворе, когда не было приставки, компьютера, интернета...

– Вы взяли с собой приставку?

– Я нет. Но ребята набрали всяких игровых девайсов. Я, похоже, уже старею. Подумал, мол, ладно, у меня есть макбук, он еще тянет старый Counter-Strike, в который я играл 10 лет назад и сейчас поигрываю иногда. Так вот, я начал распаковывать свои вещи, оказывается, мышку забыл. Теперь пострелять не получится (смеется).

– Ее нельзя где-то купить?

– Можно. Но меня не ломает без игры, мне без разницы. У нас есть консьержка, которую можно попросить съездить в магазин, но уже два дня прошло, и нет такого, что мне прям хочется. Тем более у ребят есть приставки. Иногда прихожу, они меня разрывают, и я ухожу в номер недовольный.

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