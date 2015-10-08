Подросток без ведома матери потратил почти 20 тысяч долларов – около 1,4 млн рублей – на подписки и донаты для стримеров на Twitch. За 17 дней он спустил сбережения, накопленные за годы.

Он воспользовался карточкой, с помощью которой оплачивал обеды в школе. Ребенок переводил средства со счета матери на свою карту и донатил различным стримерам, включая Gorb, Kurt Benkert, игрока «Майами» Майерса Ленарда, Tfue и Ewok.

Gorb, Kurt Benkert и Ленард согласились помочь женщине и вернуть деньги, однако учетную запись подростка заблокировали, без вмешательства Twitch отследить переводы и аннулировать донаты не получится.

Банк вернет деньги, только если мать выдвинет обвинения против сына.

Подростка лишили компьютера, мать собирается продать его. Мальчик будет работать, пока не вернет средства, которые не получится перевести обратно на счет. Он был шокирован, когда узнал, сколько ему придется работать, чтобы возместить ущерб.

По словам подростка, он осознавал, что потратил крупную сумму денег, но не знал, какую именно. Его удивила точная сумма. Мальчик утверждает, что он хотел остановиться, но не смог.

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