4 матча АПЛ бесплатно покажут на Twitch в Великобритании

Amazon запустит бесплатные трансляции Английской премьер-лиги на Twitch для жителей Великобритании.

Это первый раз, когда компания продемонстрирует матчи АПЛ на стриминговой платформе, которую приобрела за 970 млн долларов в 2014 году. Amazon также будет транслировать матчи АПЛ в сервисе Prime Video.

Всего на Twitch и Prime Video покажут четыре матча, первым из которых станет встреча «Бернли» с «Кристал Пэлас». Матч начнется 29 июня в 22:00 по московскому времени.

«Я думал о суициде, наркотиках, записи добровольцем в Сирию». Дотеры рассказывают, как игра спасала им жизнь

🎮 Лучшая игра PlayStation 4: 20 млн копий, первую идею забраковал голливудский режиссер, скоро сериал от HBO