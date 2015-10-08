FIFA 20, Red Dead Redemption 2 и GTA 5 вошли в топ-3 самых популярных игр по запросам россиян (Яндекс.Маркет)

Теги Spider-Man (2018) Minecraft Grand Theft Auto 5 Red Dead Redemption 2 FIFA 19 God of War Days Gone Death Stranding The Legend of Zelda FIFA 20 Игры

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные игры среди пользователей сервиса.

Больше всего геймеры интересовались FIFA 20, далее расположились Red Dead Redemption 2 и GTA 5. В топ-10 также попали Minecraft и Death Stranding.

Топ-10 популярных игр среди пользователей «Яндекс.Маркет»

  1. FIFA 20;
  2. Red Dead Redemption 2;
  3. Grand Theft Auto V;
  4. Minecraft;
  5. Death Stranding;
  6. Days Gone;
  7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
  8. Spider-Man (2018);
  9. FIFA 19;
  10. God of War.

Также «Яндекс.Маркет» составил рейтинг самых популярных консолей среди россиян.

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