«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные игры среди пользователей сервиса.

Больше всего геймеры интересовались FIFA 20, далее расположились Red Dead Redemption 2 и GTA 5. В топ-10 также попали Minecraft и Death Stranding.

Топ-10 популярных игр среди пользователей «Яндекс.Маркет»

FIFA 20; Red Dead Redemption 2; Grand Theft Auto V; Minecraft; Death Stranding; Days Gone; The Legend of Zelda: Breath of the Wild; Spider-Man (2018); FIFA 19; God of War.

Также «Яндекс.Маркет» составил рейтинг самых популярных консолей среди россиян.

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