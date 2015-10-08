«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные игры среди пользователей сервиса.
Больше всего геймеры интересовались FIFA 20, далее расположились Red Dead Redemption 2 и GTA 5. В топ-10 также попали Minecraft и Death Stranding.
Топ-10 популярных игр среди пользователей «Яндекс.Маркет»
- FIFA 20;
- Red Dead Redemption 2;
- Grand Theft Auto V;
- Minecraft;
- Death Stranding;
- Days Gone;
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
- Spider-Man (2018);
- FIFA 19;
- God of War.
Также «Яндекс.Маркет» составил рейтинг самых популярных консолей среди россиян.
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