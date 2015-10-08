Konami отложила релиз дополнения Euro 2020 для eFootball PES 2020

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Konami перенесла релиз бесплатного дополнения Euro 2020 для eFootball PES 2020 из-за введения режима чрезвычайной ситуации в Японии.

Выход Euro 2020 был запланирован на 30 апреля, новая дата неизвестна.

В DLC войдут 55 национальных сборных, стадионы «Уэмбли» и «Санкт-Петербург». В июне в игру собирались добавить официальный мяч Евро-2020.

Также Konami сообщила, что киберспортивный чемпионат Европы по футболу пройдет в eFootball PES 2020 в онлайне. Заключительный этап турнира состоится 23-24 мая, планировалось, что его проведут в Лондоне.

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