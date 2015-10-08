Человека, который провел турнир по FIFA c 10 зрителями на 37 млн рублей, взяли работать в Минспорта РФ

Бывший организатор Moscow Cyber Cup Александр Полинский возглавил управление по организации и проведению спортивных мероприятий Министерства спорта РФ.

В июне Полинский покинул пост генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы. Полинский участвовал в организации Moscow Cyber Cup – турнира по FIFA с бюджетом 37,5 млн рублей.

Турнир Moscow Cyber Cup по FIFA 19 прошел 15 июня 2019 года, за неделю до старта организаторы сменили его статус с международного на российский и запретили играть приглашенным зарубежным участникам.

Сам турнир посетили 10 человек, стрим на пике смотрели 136 зрителей. Организаторы – Российский футбольный союз, Департамент информационных технологий города Москвы и Департамент спорта города Москвы.

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