Организатор Moscow Cyber Cup покинул свой пост

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский, участвовавший в организации Moscow Cyber Cup, покинул свой пост.

«Я покинул свою должность. Больше никаких комментариев дать не могу», – сказал Полинский в телефонном разговоре с работником РИА Новости. Он не уточнил, с чем именно связана его отставка.

Ранее Полинский работал генеральным менеджером сборной России по футболу.

Турнир Moscow Cyber Cup по FIFA 19 прошел 15 июня, за неделю до старта организаторы сменили его статус с международного на российский и запретили играть приглашенным зарубежным участникам. Сам турнир посетили 10 человек, стрим на пике смотрели 136 зрителей.

Организаторы – Российский футбольный союз, Департамент информационных технологий города Москвы и Департамент спорта города Москвы. Согласно сайту госзакупок, бюджет мероприятия – более 37,5 млн рублей.

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