Игроки НБА создадут лигу по NBA 2K

Теги НБА Юта Демаркус Казинс NBA 2K Донован Митчелл Симуляторы Спортивные Игры

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации организуют лигу по симулятору NBA 2K.

По информации Yahoo Sports, в турнире, который продлится 10 дней, сыграют 16 баскетболистов НБА. Матчи должны начаться в эту пятницу, 3 апреля, их будет транслировать ESPN.

В лиге сыграют Демаркус Казинс, Донован Митчелл из «Юты» и другие игроки НБА.

Ранее «Финикс» объявил, что сыграет отмененные из-за коронавируса матчи НБА в спортивном симуляторе.

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