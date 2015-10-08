Игроки НБА создадут лигу по NBA 2K

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации организуют лигу по симулятору NBA 2K.

По информации Yahoo Sports, в турнире, который продлится 10 дней, сыграют 16 баскетболистов НБА. Матчи должны начаться в эту пятницу, 3 апреля, их будет транслировать ESPN.

В лиге сыграют Демаркус Казинс, Донован Митчелл из «Юты» и другие игроки НБА.

Ранее «Финикс» объявил, что сыграет отмененные из-за коронавируса матчи НБА в спортивном симуляторе.

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