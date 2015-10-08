«Зенит» и «Шальке» сыграют товарищеский матч в PES

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке» в Pro Evolution Soccer 2020.

За «Зенит» сыграют Константин «Los.K.G» Лось и Иван «Vaipik» Сердиенко, а за «Шальке» – Мехраб «MeroMen» Исмаилиан и Матиас «MatzeGoool» Винклер.

Матч, который пройдет в формате 2 на 2, состоится 29 марта. Трансляция в сообществе «Зенита» VK начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее в FIFA 20 прошел матч «Спартака» с польским «Стомилем».

Африканец-читер из раннего FM: фанаты помнят его всю жизнь, но от реальной судьбы хочется плакать