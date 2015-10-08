Футболисты «Спартака» сыграют против польского «Стомиля» в турнире по FIFA 20

ФК «Спартак» раскрыл детали турнира Spartak Cup по FIFA 20.

В товарищеском матче игроки «Спартака» встретятся с футболистами «Стомиля». Ранее президент польского клуба Войцех Ковалевски предложил «Спартаку» «сыграть в футбол на приставке».

Встреча начнется сегодня, 26 марта, в 14:30 по московскому времени и будет состоять из трех матчей по 12 минут.

Составы матча «Спартак» – «Стомиль»

1-й матч: Георгий Джикия – Якуб Луковски

2-й матч: Артем Ребров – Войцех Ковалевски

3-й матч: Александр Соболев – Сэм ван Хюффел

О том, что Forze и «Спартак» проведут онлайн-турнир по FIFA 20, стало известно 24 марта.

Трансляция доступна по ссылке.

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