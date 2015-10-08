Футболисты «Спартака» сыграют против польского «Стомиля» в турнире по FIFA 20

Теги Спартак Войцех Ковалевски Артем Ребров Георгий Джикия Стомиль Якуб Луковски Александр Соболев Сэм ван Хюффел FIFA 20 Симуляторы Спортивные Игры

ФК «Спартак» раскрыл детали турнира Spartak Cup по FIFA 20.

В товарищеском матче игроки «Спартака» встретятся с футболистами «Стомиля». Ранее президент польского клуба Войцех Ковалевски предложил «Спартаку» «сыграть в футбол на приставке».

Встреча начнется сегодня, 26 марта, в 14:30 по московскому времени и будет состоять из трех матчей по 12 минут.

Составы матча «Спартак» – «Стомиль»

1-й матч: Георгий Джикия – Якуб Луковски
2-й матч: Артем Ребров – Войцех Ковалевски
3-й матч: Александр Соболев – Сэм ван Хюффел

О том, что Forze и «Спартак» проведут онлайн-турнир по FIFA 20, стало известно 24 марта.

Трансляция доступна по ссылке.

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