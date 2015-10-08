Денис Казанский: «С коллегами поддерживаю общение через PlayStation. С Сергеем Кривохарченко бьемся в Fortnite, а с Нобелем Арустамяном − в FIFA»

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский рассказал об изменении образа жизни и увлечении играми.

«Раньше были все выходные заняты, плюс Лига чемпионов, Лига Европы, хоккей. И с точки зрения комментирования теперь безделье. С другой стороны, я по-прежнему веду программу «Все на Матч!» – и приходится иногда приезжать в Останкино. К тому же у нас есть подкасты и шоу на ютубе, хоть и кропотливой работой это не назовешь.

Я давно планировал заняться своими зубами, и не было подходящей возможности, потому что из-за этого надо выбывать дня на три-четыре. Сейчас в эту паузу как раз решил все сделать. По футболу, разумеется, скучаю, но тратить время есть на что. Это, конечно, чтение. Это игра в PlayStation по сети с друзьями. И самое главное – это попытка побольше поговорить с детьми.

Пока трудно говорить о каком-то серьезном влиянии на финансы. Мы же все-таки полмесяца работали, и это как-то спасает. Но если пауза затянется, тогда будет действительно сложная ситуация.

Из сторонних проектов сейчас есть один – «Что? Где? Когда?», для меня это очень важно. Я был на первой игре и, надеюсь, попаду на вторую, если не отменят. В какой-то степени это тоже работа, ей можно заняться, но опять же – один раз в неделю.

Еще один дикий минус ситуации – закрытые катки. Нет возможности играть в хоккей, посещать зал – вот это с точки зрения ЗОЖ тяжелый период. Но потихонечку погода налаживается, а это значит, что будет возможность приступить к беговым упражнениям, чтобы держать себя в форме.

С коллегами поддерживаю общение через PlayStation. С Сергеем Кривохарченко бьемся в Fortnite, а с Нобелем Арустамяном − в FIFA», – поделился Казанский.

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