Марко Асенсио из «Реала» выиграл турнир Ла Лиги по FIFA 20

Теги Реал Мадрид Ла Лига Марко Асенсио Айтор Руибаль FIFA 20 Симуляторы Спортивные коронавирус Игры

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио победил на турнире среди клубов Ла Лиги по FIFA 20.

В финале Асенсио обыграл Айтора Руибаля из «Леганеса» со счетом 4:2.

Ранее стало известно, что Серджи Роберто снялся с турнира Ла Лиги по FIFA из-за конфликта Konami и EA Sports.

Турнир прошел с 20 по 22 марта. Зрители чемпионата пожертвовали на борьбу с коронавирусом 141 тысячу евро.

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