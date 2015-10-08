Марко Асенсио из «Реала» выиграл турнир Ла Лиги по FIFA 20

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио победил на турнире среди клубов Ла Лиги по FIFA 20.

В финале Асенсио обыграл Айтора Руибаля из «Леганеса» со счетом 4:2.

Ранее стало известно, что Серджи Роберто снялся с турнира Ла Лиги по FIFA из-за конфликта Konami и EA Sports.

Турнир прошел с 20 по 22 марта. Зрители чемпионата пожертвовали на борьбу с коронавирусом 141 тысячу евро.

Шесть ужасных вещей, которые нужно убрать из FIFA Ultimate Team

Из-за коронавируса спорт ушел в онлайн: клубы играют в Football Manager, FIFA и проводят Гран-при в симуляторах (взяли даже Куртуа)

💻 Главные новости и лучшие моменты Доты и CS – в нашем киберспортивном телеграме