Футболист «Реала» Диас: «Я стал профессионалом в Fortnite»

Вингер мадридского «Реала» Браим Диас сообщил о своем увлечении игрой от Epic Games.

«Я тренируюсь и играю [в футбол] со своей семьей, а после этого распоряжаюсь своим свободным временем. Я играю в Fortnite и уже стал профессионалом. На самом деле, я никогда не играл в эту игру так много.

Клуб просит нас продолжать тренировки, быть здоровым физически и морально. Они надеются, что матчи скоро возобновятся», – рассказал футболист.

Сезон Ла Лиги временно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Клубы чемпионата организовали благотворительный турнир по FIFA 20.

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