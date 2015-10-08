Характеристики PlayStation 5: консоль менее мощная, чем Xbox Series X

Sony опубликовала характеристики PlayStation 5.

В новой PlayStation будет использоваться кастомная карта на архитектуре RNDA-2, 32 вычислительных блока, 2,23 Ггц и 10, 28 терафлопса мощности. Для сравнения, в Xbox Series X имеет 52 вычислительных блока, 1,82 ГГц и 12,1 терафлопса. Размер диска у консоли от Microsoft больше – 1 терабайт против 825 гигабайт. Также у PS5 ниже скорость чтения диска.

Главное о PlayStation 5: она слабее Xbox Series X, но не во всем

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