Презентация PlayStation 5 началась

Архитектор PlayStation 5 выступит с презентацией новой консоли.

Прямая трансляция 52-минутной технической презентации PlayStation 5 начнется в 19:00 по московскому времени.

На трансляции расскажут о системной архитектуре консоли и покажут видео, подготовленное для конференции GDC. Ранее Sony отменила мероприятие из-за эпидемии коронавируса.

Трансляция пройдет в блоге PlayStation. На YouTube уже запустили канал с обратным отсчетом.

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