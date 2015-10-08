Патрик Лайне: «Раньше я мог играть 12 часов подряд»

Хоккеист «Виннипега» Патрик Лайне в интервью финскому журналу Urheilu Lehti рассказал о своем увлечении видеоиграми.
«Раньше я мог тратить на игры 12 часов подряд, а сейчас время от времени могу поиграть часок-другой.
Но это даже близко не так много, как было раньше. Сейчас я веду другой образ жизни».
Ранее хоккеист «Вашингтона» Евгений Кузнецов на стриме поделился своим отношением к киберспорту.
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