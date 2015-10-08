Неделю назад Лайне впервые за 5 месяцев не сыграл в Fortnite. После этого он забил 11 голов в 4 матчах НХЛ

Пользователь форума reddit сопоставил статистику Патрика Лайне в НХЛ и в видеоигре Fortnite.

Он выяснил, что 18 ноября форвард «Виннипега» впервые за 5 месяцев не сыграл в Fortnite. После этого финн провел в лиге 4 матча, в которых забросил 11 шайб.

Также пользователь указал на то, что в день поражения от «Миннесоты» (24 ноября) Лайне продемонстрировал свою худшую статистику в Fortnite за весь 6-й сезон: его соотношение убийств и смертей составило 1,4. При этом его средний показатель в 6-м сезоне довольно высокий – 3,1. Возможно, неудачная игра в тот день и стала причиной перерыва.

Один из лучших снайперов НХЛ не скрывает своего увлечения и даже участвовал в нескольких стримах.

Fortnite – видеоигра в жанре королевской битвы для ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройств.

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