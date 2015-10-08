Президент Олимпийской конфедерации Германии: «Киберспорта не существует»

Президент Олимпийской конфедерации Германии Альфонс Херманн выступил против включения киберспорта в олимпийскую программу.

«Киберспорта не существует. Он не будет включен в программу Олимпийских игр», – сказал Херманн.

Ранее с аналогичным высказыванием выступил министр внутренних дел и спорта Германии Гессе Петер Бойт. На прошедшем в начале декабря конгрессе спортсменов он заявил, что киберспорт не имеет ничего общего о спортом. «У игр есть свои ценности, но они не относятся к ценностям спортивных организаций», – считает Бойт.

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