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    Президент Олимпийской конфедерации Германии: «Киберспорта не существует»

    Теги Киберспорт Киберспорт Игры

    Президент Олимпийской конфедерации Германии Альфонс Херманн выступил против включения киберспорта в олимпийскую программу.

    «Киберспорта не существует. Он не будет включен в программу Олимпийских игр», – сказал Херманн.

    Ранее с аналогичным высказыванием выступил министр внутренних дел и спорта Германии Гессе Петер Бойт. На прошедшем в начале декабря конгрессе спортсменов он заявил, что киберспорт не имеет ничего общего о спортом. «У игр есть свои ценности, но они не относятся к ценностям спортивных организаций», – считает Бойт.

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