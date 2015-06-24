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    Немецкий чиновник про киберспорт: «Не уверен, что движения пальцами можно считать спортом»

    Теги Киберспорт Киберспорт Dota 2

    Министр внутренних дел и спорта Германии Гессе Петер Бойт выступил с критикой киберспорта на конгрессе спортсменов и гимнастов в Дармштадте.

    Он высказался против признания киберспорта спортом в Германии, а также призвал отказаться от самого термина «киберспорт».

    «Киберспорт не имеет ничего общего со спортом. Нам нужно искоренить этот термин. Я не уверен, что движения пальцами можно считать спортом, даже если в это время на экране что-то происходит. [...] Этот конгресс посвящен образованию и здоровью, мы хотим затянуть детей в спортзал и на поле. У игр есть свои ценности, но они не относятся к ценностям спортивных организаций», – считает Бойт.

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